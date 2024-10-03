«Реал» выбрал альтернативу Александер-Арнольду

Дата публикации: 03-10-2024

«Реал» определился с альтернативой в случае срыва сделки по переходу Трента Александер-Арнольда. Об интересе «сливочных» к защитнику «Ливерпуля» ранее сообщали ряд источников. На «Сантьяго Бернабеу» англичанина рассматривают в качестве сменщика возрастного Дани Карвахаля.



С «Ливерпулем» Александер-Арнольд связан трудовым договором до лета 2025 года и есть вероятность, что по окончании сезона он станет свободным агентом. Если заполучить его не удастся, то «Реал» переключится на Педро Порро. Именно крайний защитник «Тоттенхэма» значится в списке «сливочных» в качестве второй по значимости цели. Об этом пишет «CaughtOffside». Его переход может обойтись мадридцам в € 65 млн.



В сезоне 2024/2025 в активе Порро 1 гол в 6 встречах за «шпор». Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в 2028 году.