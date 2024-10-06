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«Зенит» может перехватить Рожкова у «Динамо»

Дата публикации: 06-10-2024

Карьера Ильи Рожкова, права на которого принадлежат «Рубину», может продолжиться в «Зените».

Согласно информации, появившейся в Telegram-канале Ивана Карпова, петербуржцы проявляют предметный интерес к защитнику казанцев. Другим претендентом на него является «Динамо». При этом именно москвичи ближе к подписанию Рожкова. Сумма трансфера составит 3 млн евро. Именно столько составляют отступные по соглашению 19-летнего футболиста.

Сообщается, что руководители действующего чемпиона России намерены завлечь Рожкова более выгодными условиями личного контракта.

В текущем сезоне в активе крайнего защитника 11 игр за «Рубин» (2 гола, 1 результативный пас).

Портал Transfermarkt.de оценивает Рожкова в 1,2 миллиона евро.

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