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«Сити» может купить игрока «Кристал Пэлас» после травмы Родри

Дата публикации: 06-10-2024

«Манчестер Сити» продолжает поиск замены для Родри, получившего серьезную травму. Среди возможных новичков «горожан» значится Адам Уортон, принадлежащий «Кристал Пэлас». Его переход может состояться уже зимой. Информацию опубликовал портал «TodoFichajes».

Закрыть сделку «небесно-голубым» будет не так просто. Трансферный ценник на хавбека на Transfermarkt.de равняется 30 млн евро, но «Сити» вряд удастся выкупить права на опорника за эту сумму.

«Кристал Пэлас» подписал Уортона в 2021 году, заплатив за его переход 21,1 млн евро. В сезоне 2024/2025 на счету перспективного футболиста 7 встреч в Премьер-лиге (без результативных действий). Срок действия контракта с Уортоном ограничен летом 2029 года.

В 2024 году 20-летний полузащитник дебютировал за сборную Англии.

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