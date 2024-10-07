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«Реал» начал переговоры о переходе защитника после травмы Карвахаля

Дата публикации: 07-10-2024

«Реал», на долгое время потерявший из-за травмы Дани Карвахаля, экстренно ищет усиление в защиту.

«Marca» утверждает, что мадридцы начали переговоры по трансферу Кастелло Люкеба, принадлежащего «Лейпцигу». Именно он считается главной целью «сливочных».

Среди других вариантов значится Йоррел Хато. 18-летний футболист, в 2023 году дебютировавший за сборную Нидерландов, является игроком «Аякса». Также в «Реале» рассматривают вариант с подписанием Витора Рейса из «Палмейраса».

Интересно, что все кандидаты, заинтересовавшие «галактикос», играют в центре защиты. Только Рейс в отдельных встречах закрывал правую бровку. При этом Карвахаля в мадридской команде используют справа в обороне. После травмы Дани на его позиции выступает Лукас Васкес.

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