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Появились подробности травмы игрока «Барселоны» Торреса

Дата публикации: 07-10-2024

«Барселона» лишилась Феррана Торреса. В пресс-службе каталонцев рассказали о характере повреждения вингера. У него выявили разрыв мышцы задней поверхности на правом бедре.

Неудачной для Торреса стала игра с «Алавесом», состоявшаяся 6-го октября. «Сине-гранатовым» в этом матче удалось добыть победу 3:0. Ферран был заменен уже на 6-й минуте встречи. Его место на поле занял Эрик Гарсия.

О сроках восстановления футболиста не сообщается. Различные источники пишут, что Торресу не удастся выйти на поле в ближайшие 4-5 месяцев.

Соглашение вингера с «Барселоной» действует до 2027 года. В этом сезоне на счету Торреса 10 встреч за команду Ханса-Дитера Флика (1 забитый мяч, 2 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает Феррана в 30 млн евро.

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