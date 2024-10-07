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Стало известно, на какой срок «Зенит» потерял Глушенкова

Дата публикации: 07-10-2024

В Telegram-канале «Зенита» появились подробности повреждения Максима Глушенкова, а также информация о сроках его возвращения в строй.

«По итогам медосмотра у Максима обнаружили травму задней поверхности бедра. На восстановление у него уйдет порядка 4 месяцев», - говорится в заявлении петербургской команды.

Хавбек травмировался в кубковой встрече с «Акроном», завершившейся разгромной победой «Зенита» (5:1). Глушенкову пришлось покинуть поле в конце матча.

Состав «сине-бело-голубых» футболист пополнил минувшим летом, перебравшись из «Локомотива» за 6,3 млн евро. С момента перехода Глушенков провел за петербуржцев 10 встреч, отметившись 9 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

Трудовой договор 25-летнего атакующего полузащитника с «Зенитом» истекает в 2028 году.

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