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Хави может возглавить топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 07-10-2024

Хави, минувшим летом покинувший «Барселону», может получить назначение в команду английской Премьер-лиги.

Портал Vesti.kz, указывая в качестве источника информации ресурс «El Nacional», утверждает, что испанец может сменить Эрика тен Хага на посту наставника «МЮ». Руководство «манкунианцев» недовольно нидерландцем, потому в ближайшее время он может уйти в отставку. Решение по будущему 54-летнего специалиста в клубе примут на собрании 8-го октября.

Хави, по мнению боссов «Юнайтед», будет оптимальным вариантом для перестройки команды. Испанец, в 2021-2024 годах, тренировавший «Барселону», пока остается без работы.

Во главе «красных дьяволов» тен Хаг находится с 2022 года. В нынешнем сезоне его подопечные с 8 набранными очками после 7 туров занимают 14-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

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