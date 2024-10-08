«Манчестер Сити» нацелился на Субименди из «Реала Сосьедад»

Дата публикации: 08-10-2024

«Ман Сити» заинтересован в подписании Мартина Субименди, выступающего за «Реал Сосьедад».



«Relevo» информирует, что травма Родри вынудила «горожан» искать замену 28-летнему опорнику. На его место клуб хочет подписать Субименди. Отступные по контракту Мартина составляют 60 млн евро, и англичане готовы заплатить такую сумму.



Предложение по Субименди команда Хосепа Гвардиолы планируют направить в зимнее трансферное окно.



Проблемой может стать нежелание футболиста покидать «Реал Сосьедад». Минувшим летом им интересовался «Ливерпуль», но Субименди отказал «мерсисайдцам».



В этом сезоне в активе Мартина 1 гол в 9 матчах Ла Лиги. Его трудовой договор с «бело-голубыми» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает Субименди в 50 млн евро.