Гризманн продумал план по возвращению в сборную Франции

Дата публикации: 08-10-2024

Издание «Get France Football News», указывая в качестве источника Ромена Молину, утверждает, что у Антуана Гризманна появился план, который поможет ему вернуться во французскую сборную. Напомним, 30-го сентября игрок заявил, что больше не будет выступать на международном уровне.



Гризманн хочет повторить путь Зидана, вернувшегося в сборную по прошествии 1,5 лет после своего ухода из национальной команды и ставшего ее капитаном. Форвард будет ждать, когда результаты «трехцветных» станут хуже, что позволит ему вернуться.



Гризманн в последнее время был недоволен своим положением в команде. Антуана не устроило, что с уходом Льориса капитаном вместо него назначили Мбаппе.



Всего в активе Антуана 137 встреч за Францию (44 забитых мяча, 38 ассистов).