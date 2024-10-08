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Звезда «Байера» Вирц может оказаться в Англии

Дата публикации: 08-10-2024

«TodoFichajes» пишет, что «Ман Сити» нацелился на Флориана Вирца. В скором времени «горожане» могут потерять Кевина де Брейне. Игрока «Байера» в клубе рассматривают в качестве сменщика бельгийца.

Сообщается, что гранд АПЛ ведет активные переговоры по переходу Вирца. В Леверкузене готовы отпустить свою главную звезду за сумму в 120 млн евро. Для «горожан» это не является проблемой. «Сити», по всей видимости, согласится удовлетворить финансовые запросы «Байера».

Среди других претендентов на хавбека значатся «Бавария» и «Реал».

Трудовые отношения Вирца с «фармацевтами» истекают в 2027 году. В сезоне 2024/2025 в активе 21-летнего футболиста 10 матчей, в которых он стал автором 6 забитых голов и 1 результативного паса.

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