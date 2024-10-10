В «Ювентусе» высказались о судьбе Погба
Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Сканавино пролил свет на будущее в команде Поля Погба.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что французский полузащитник, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сумел добиться сокращения срока отстранения от футбольной деятельности с четырех лет до 18 месяцев. Таким образом уже в марте 31-летний игрок сможет вернуться в футбол.
«Мы ведем переговоры с Погба и его представителями. После того, как будут согласованы условия прекращения сотрудничества, Поль пополнит ряды свободных агентов», - приводит слова функционера авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети «Х».
Погба защищает цвета туринского клуба с лета 2022 года. Контракт француза с «бьянконери» рассчитан до 30.06.2026. Свой последний матч за «Юве» хавбек провел в сентябре прошлого года.