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В «Ювентусе» высказались о судьбе Погба

Дата публикации: 10-10-2024

Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Сканавино пролил свет на будущее в команде Поля Погба.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что французский полузащитник, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сумел добиться сокращения срока отстранения от футбольной деятельности с четырех лет до 18 месяцев. Таким образом уже в марте 31-летний игрок сможет вернуться в футбол.

«Мы ведем переговоры с Погба и его представителями. После того, как будут согласованы условия прекращения сотрудничества, Поль пополнит ряды свободных агентов», - приводит слова функционера авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети «Х».

Погба защищает цвета туринского клуба с лета 2022 года. Контракт француза с «бьянконери» рассчитан до 30.06.2026. Свой последний матч за «Юве» хавбек провел в сентябре прошлого года.

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