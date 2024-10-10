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«Пари НН» объявил имя нового тренера

Дата публикации: 10-10-2024

Стало известно имя нового наставника «Пари НН». В социальной сети нижегородцев появилась информация, что клуб договорился о сотрудничестве с Виктором Ганчаренко. Трудовой договор со специалистом будет действовать 2 года.

В 2022-2024 годах Ганчаренко тренировал «Урал». В прошлом сезоне екатеринбургской команде под его руководством не удалось сохранить прописку в РПЛ. С июня этого года 47-летний белорус находится без работы. В различное время Ганчаренко был тренером БАТЭ, «Кубани», «Краснодара», «Уфы» и ЦСКА.

«Пари НН» остался без тренера 5-го октября. Руководство нижегородцев отправило в отставку Сашу Илича, ранее работавшего с командой.

После 11 туров «Пари НН» располагается на 12-й строчке в РПЛ, имея в своем активе одиннадцать очков.

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