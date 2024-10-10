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Клуб Моуринью хочет заполучить игрока «Реала»

Дата публикации: 10-10-2024

Зимой состав «Фенербахче» может пополнить футболист «Реала». Речь идет о хавбеке Арде Гюлере.

«AS» пишет, что турецкий клуб, возглавляемый Жозе Моуринью, планирует заполучить футболиста, который в мадридской команде получает не так много игрового времени. Для «галактикос» аренда Гюлера в январе будет неплохим вариантом.

«Реал» выкупил права на Арду у «Фенербахче» в июле прошлого года. Сумма трансфера составила 20 млн евро.

Трудовые отношения 19-летнего полузащитника со «сливочными» рассчитаны до июня 2029 года. В нынешнем сезоне Гюлер появлялся на поле в 10 встречах (без результативных действий).

Ориентировочный ценник на турка составляет 45 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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