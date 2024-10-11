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«Локомотив» предложил новый контракт Тикнизяну

Дата публикации: 11-10-2024

«Локомотив» планирует пролонгировать сотрудничество с Наиром Тикнизяном. В «РБ Спорт» утверждают, что боссы московской команды уже общались с футболистом на эту тему. Однако стороны пока не пришли к соглашению.

«Локомотив» хочет оставить Тикнизяна в команде, но существенно повышать полузащитнику зарплату не готов. Предложение «железнодорожников» предполагает ее увеличение до суммы порядка 1 млн евро за сезон. В клубе надеются, что игрок сборной Армении согласится на такие условия. В настоящий момент зарплата Тикнизяна на 0,3 млн евро меньше.

Текущий договор хавбека с «Локо» рассчитан до 2026 года. В этом сезоне в активе Наира 2 гола и 3 результативных паса в 14 встречах за москвичей.

Ценник на Тикнизяна составляет 6,5 млн евро («Трансфермаркт»).

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