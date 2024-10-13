Терзич входит в шорт-лист кандидатов на замену тен Хагу в «МЮ»

Дата публикации: 13-10-2024

«МЮ» рассматривает Эдина Терзича в качестве возможного сменщика Эрика тен Хага, возглавляющего «манкунианцев». Причем экс-наставник «Боруссии» (Дортмунд) значится в шорт-листе английской команды. Информацией, ссылаясь на Алана Никсона, поделился ресурс «Transfer News Live».



«Красные дьяволы» неудачно стартовали в текущем сезоне. После 7 туров подопечные тен Хага набрали всего 8 очков и находятся на 14-й позиции в таблице АПЛ. Боссы клуба недовольны таким положением дел, потому нидерландского специалиста вскоре могут отправить в отставку.



Терзич работал с «Боруссией» в 2020-2021 и 2022-2024 годах. Вместе с дортмундцами он победил в Кубке и Суперкубке Германии. В сезоне 2023/24 «чёрно-жёлтые», возглавляемые им, дошли до финала ЛЧ, где проиграли «Реалу».