Зайнутдинов может вернуться в РПЛ

Дата публикации: 13-10-2024

Бахтиёр Зайнутдинов, известный российским болельщикам по выступлениям в составе ЦСКА и «Ростова», может вновь оказаться в РПЛ. На хавбека претендуют 2 московские команды. «Turkiye Gazetesi» пишет, что футболист интересен «Динамо» и «Локомотиву».



«Бешикташ», владеющий правами на Зайнутдинова, готов расстаться с ним за 4 000 000 евро. Турки выкупили казаха у ЦСКА в 2023 году за € 4,5 млн.



В текущей кампании Зайнутдинов редко появляется на поле. В активе 26-летнего полузащитника всего 2 матча за «чёрных орлов» (5 минут игрового времени), в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.



Контракт Зайнутдинова с клубом из Стамбула истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает Бахтиёра в 4 млн евро.