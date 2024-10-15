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Защитник «Челси» Чилуэлл может перейти в «Наполи»

Дата публикации: 15-10-2024

Бенджамин Чилуэлл может перейти из «Челси» в «Наполи», пишет «The Sun». Неаполитанцы рассчитывают арендовать защитника до лета 2025 года. Помимо итальянской команды, игрок «аристократов» интересен «Ипсвичу», «Фулхэму» и «Кристал Пэлас».

Ранее СМИ сообщали, что Энцо Мареска, возглавляющий «пенсионеров», не нуждается в услугах Чилуэлла.

Защитник воспитывался в структуре «Лестера». «Челси» выкупил права на него в августе 2020 года за 50,2 млн евро. В нынешнем сезоне на счету футболиста всего 1 встреча в составе «синих» (45 минут игрового времени), в которой он не отметился результативными действиями.

Трудовой договор 27-летнего Бена с лондонцами истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает Чилуэлла в 28 млн евро.

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