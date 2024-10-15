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«Sky Sports» назвал Тухеля вероятным новым тренером сборной Англии

Дата публикации: 15-10-2024

«Sky Sports» утверждает, что Томас Тухель считается главным кандидатом на должность тренера английской сборной. В футбольной федерации Англии уже обсуждают с агентами немца возможность сотрудничества. Сторонам необходимо договориться лишь по деталям соглашения.

Англичане с уходом Гарета Саутгейта неожиданно уступили Греции в рамках Лиги наций. С учетом этого и после заявления Ли Карсли, в настоящий момент и.о. наставника сборной, о том, что у него нет цели быть главным тренером на постоянной основе, в федерации начали активно искать преемника Саутгейта.

Ранее издание «The Times» писало, что тренером «трех львов» могут назначить Хосепа Гвардиолу, но наставник «Ман Сити» пока не определился со своим будущим.

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