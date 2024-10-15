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Прокуратура требует отстранить «Бенфику» от участия в соревнованиях

Дата публикации: 15-10-2024

«A Bola» информирует, что «Бенфику» могут отстранить от соревнований на срок от 6-ти месяцев до 3-х лет. Клуб обвиняется прокуратурой Португалии в финансовых махинациях. Также экс-функционерам «орлов» могут запретить заниматься деятельностью, которая связана со спортом.

В начале августа СМИ сообщили, что «Бенфика» заняла первую строчку в Европе по размеру прибыли от купли-продажи игроков. Статистика охватывала последние 10 лет. Показатель лиссабонцев составил 743 млн евро.

В нынешнем сезоне «Бенфика» после 7 туров находится на 3-й строчке в Примейра-лиге, имея в своем активе 16 набранных очков. При этом у подопечных Бруну Лаже есть 1 игра в запасе. В ЛЧ после 2 туров португальцы расположились на третьей позиции с шестью очками.

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