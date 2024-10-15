«Манчестер Юнайтед» принял решение по Антони

Дата публикации: 15-10-2024

В «Ман Юнайтед» определились с будущим Антони. «Красные дьяволы» готовы расстаться с вингером ближайшей зимой. Клуб согласен как на полноценную продажу, так и на аренду бразильца. Информацию со ссылкой на «CaughtOffside» опубликовал ресурс «Transfer News Live».



Антони интересен «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслу». Среди претендентов на 24-летнего футболиста также значится «Аякс». Нидерландцы прекрасно знакомы с возможностями бразильца, который переехал в Англию в 2022 году как раз из амстердамской команды. Сумма трансфера составила 95 000 000 евро.



В этом сезоне в активе Антони 1 гол в 4 встречах за «манкунианцев». Его контракт с командой Эрика тен Хага истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает вингера в € 20 млн.