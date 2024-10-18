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В «Баварии» прокомментировали ситуацию с контрактом Нойера

Дата публикации: 18-10-2024

Карл-Хайнц Румменигге, являющийся председателем правления «Баварии», дал комментарии на тему нового контракта Мануэля Нойера. Действующее соглашение с голкипером истекает ближайшим летом.

«Я не могу сказать, будем ли пролонгировать договор с Ману. Однако в клубе все понимают, как важен Нойер для «Баварии», - публикует заявление Румменигге ресурс «Kicker».

Ранее СМИ писали, что стороны должны обсудить продление трудовых отношений в 2024 году.

Цвета мюнхенцев вратарь защищает с 2011 года. В этом сезоне на счету Нойера 8 матчей за «Баварию» (3 встречи без пропущенных мячей).

Рыночный ценник на 38-летнего игрока составляет 4 млн евро («Трансфермаркт»).

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