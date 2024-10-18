Александер-Арнольд согласился перейти в «Реал» свободным агентом

Дата публикации: 18-10-2024

Согласно информации, опубликованной в соцсети «X» Рамоном Альваресом де Моном, вопрос с переходом Трента Александер-Арнольда в «Реал» закрыт. Англичанин, принадлежащий «Ливерпулю», принял предложение «сливочных». Следующим летом он пополнит состав мадридской команды в ранге свободного агента. Однако возможен вариант, при котором защитник станет игроком «Реала» уже в январе.



Трудовой договор Александер-Арнольда с «мерсисайдцами» действует до середины 2025 года.



В нынешнем сезоне 25-летний крайний защитник выходил на поле в составе «Ливерпуля» в 9 встречах и отметился в них 2 голевыми передачами.



Ориентировочный ценник на Александер-Арнольда составляет 70 миллионов евро (источник – «Transfermarkt»).