11:29 ()
Свернуть список

Александер-Арнольд согласился перейти в «Реал» свободным агентом

Дата публикации: 18-10-2024

Согласно информации, опубликованной в соцсети «X» Рамоном Альваресом де Моном, вопрос с переходом Трента Александер-Арнольда в «Реал» закрыт. Англичанин, принадлежащий «Ливерпулю», принял предложение «сливочных». Следующим летом он пополнит состав мадридской команды в ранге свободного агента. Однако возможен вариант, при котором защитник станет игроком «Реала» уже в январе.

Трудовой договор Александер-Арнольда с «мерсисайдцами» действует до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне 25-летний крайний защитник выходил на поле в составе «Ливерпуля» в 9 встречах и отметился в них 2 голевыми передачами.

Ориентировочный ценник на Александер-Арнольда составляет 70 миллионов евро (источник – «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close