«ПСЖ» не намерен расставаться с Энрике

Дата публикации: 18-10-2024

Руководство «Пари Сен-Жермен» удовлетворено работой тренера клуба, пишет Абделла Булма. Журналист утверждает, что парижане уже согласовали с Луисом Энрике пролонгацию сотрудничества еще на 2 сезона.



Испанца назначили наставником «красно-синих» летом 2023 года. Под руководством Энрике «ПСЖ» в 62 встречах одержал 40 побед и 14 раз сыграл вничью. В минувшей кампании его подопечные выиграли Лигу 1, а в Лиге чемпионов дошли до полуфинала, где оказались слабее «Боруссии» из Дортмунда.



В сезоне 2024/2025 «ПСЖ» по итогам 7 туров находится на второй строчке в таблице чемпионата Франции, уступая лидирующему «Монако» 2 очка.