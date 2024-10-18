«Арсенал» может купить нападающего зимой

Дата публикации: 18-10-2024

Карьера Беньямина Шешко может продолжиться в АПЛ. К форварду «Лейпцига» есть интерес со стороны «Арсенала». Об этом сообщает издание «Football.london».



Переход словенца «пушкари» пытались оформить еще минувшим летом, но сделка не состоялась, а Шешко пролонгировал соглашение с клубом до середины 2029 года. Тогда лондонцы были готовы выложить за футболиста 65 млн евро. Форвард по-прежнему интересен «Арсеналу». Зимой английский гранд вновь попытается договориться по его трансферу.



В сезоне-24/25 на счету нападающего 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в 9 встречах за «быков».



Трансферная стоимость Шешко – 50 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).