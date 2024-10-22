Игрок «Атлетико» может перейти в клуб АПЛ

Дата публикации: 22-10-2024

Карьера Науэля Молины может продолжиться на Туманном Альбионе.



«Todofichajes» утверждает, что «Ньюкасл» проявляет предметный интерес к правому защитнику «Атлетико». Руководство «сорок» рассматривает Молину в качестве потенциального сменщика Кирана Триппьера, с которым клуб может завершить сотрудничество ближайшей зимой.



Мадридцы оформили трансфер Молины в 2022 году, выкупив права на него у «Удинезе» за 20 млн евро. Аргентинец подписал с «матрасниками» соглашение со сроком действия до июня 2027 года.



В сезоне-24/25 в активе 26-летнего защитника 8 встреч за «Атлетико», в которых он не отметился результативными действиями.



Эксперты Transfermarkt.de оценивают Молину в 28 000 000 евро.