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Хави может возглавить сборную Катара

Дата публикации: 20-10-2024

Экс-наставник «Барселоны» Хави может получить назначение в сборную Катара. Информацией, ссылаясь на «Al Raya», поделился ресурс Sport.es.

Сообщается, что руководители «бордовых» собираются встретиться с испанцем для обсуждения условий сотрудничества. У 44-летнего специалиста есть опыт работы в Катаре. В 2019-2021 годах он возглавлял местный «Аль-Садд», за который до этого выступал в качестве футболиста на протяжении 4 сезонов.

В настоящий момент Хави не тренирует. С ноября 2021 года он был наставником «Барселоны». С каталонцами специалист победил в Ла Лиге и Суперкубке Испании. Минувшим летом его соглашение с «сине-гранатовыми» истекло, и Хави покинул команду.

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