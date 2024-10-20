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Кварацхелия хочет получать 8 млн евро по новому контракту с «Наполи»

Дата публикации: 20-10-2024

Представители Хвичи Кварацхелии пытаются договориться с руководством «Наполи» о существенном повышении зарплаты для своего клиента. Как пишет «Football Italia», указывая в качестве источника информации «La Gazzetta dello Sport», после пролонгации сотрудничества вингер хочет получать 8 млн евро за сезон.

Неаполитанцы не готовы удовлетворить требования Кварацхелии. В клубе согласны предложить ему не более 6 миллионов в год, добавив к этой сумме бонусы. Новый контракт с «Наполи» будет рассчитан до июня 2029 года. В скором времени стороны продолжат переговоры.

В нынешнем сезоне в активе Кварацхелии 9 игр за «адзурри» (3 забитых мяча, 2 голевых паса).

Действующее соглашение вингера с клубом истекает летом 2027 года.

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