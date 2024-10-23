«Манчестер Сити» анонсировал возвращение в строй Де Брейне

Дата публикации: 23-10-2024

В официальном аккаунте «Ман Сити» в соцсети «Х» появилась информация о возвращении Кевина Де Брейне. Пресс-служба «горожан» разместила снимок бельгийца, дополнив его надписью: «Хорошего возвращения».



Хавбек травмировался во встрече ЛЧ против «Интера», которая состоялась 18-го сентября. У него выявили мышечное повреждение, в результате чего Де Брейне был вынужден отправиться в лазарет «горожан».



Трудовые отношения 33-летнего бельгийца с «Ман Сити» рассчитаны до лета 2025 года. В этом сезоне полузащитник провел 6 встреч (1 забитый мяч, 1 результативный пас).



Ценник на футболиста равняется 45 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее появилась информация, что карьера Де Брейне может продолжиться в Саудовской Аравии, где им интересуется ряд местных клубов.