Капитан «Зенита» Сантос получил российское гражданство

Дата публикации: 23-10-2024

Дуглас Сантос, защищающий цвета «Зенита», вскоре лишится статуса легионера. Ему удалось оформить гражданство РФ. Указ о его получении футболистом появился на сайте правовых актов.



Годом ранее аналогичный документ «Зенит» оформил для Клаудиньо и Малкома. Последний через несколько месяцев после этого перебрался в «Аль‑Хиляль». Сантосу оформляли гражданство в течение нескольких месяцев.



Левый фулбек выступает за петербуржцев с 2019 года. В составе «Зенита» он выходил на поле в 198 играх (7 забитых мячей, 33 результативных паса).



Срок действия договора с Сантосом ограничен летом 2027 года. С зимы прошлого года бразилец является капитаном «сине-бело-голубых».



В будущем Дугласа можно будет заиграть за сборную России.