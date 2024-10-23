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Появилась информация о будущем Мусиалы

Дата публикации: 23-10-2024

По данным издания «Sky», Джамал Мусиала останется в «Баварии», несмотря на многочисленные слухи о его возможном уходе из мюнхенской команды. Стороны продвигаются в вопросе пролонгации сотрудничества и настроены оптимистично. Новое соглашение с Мусиалой будет действовать до 2029 или 2030 года.

В академию «Баварии» полузащитник перебрался из «Челси» в 2019 году. Его дебют в футболке мюнхенского клуба состоялся спустя год.

В сезоне 2024/2025 в активе 21-летнего игрока 3 гола и 3 результативные передачи в 8 матчах.

Действующий договор Мусиалы с «красными» в силе до 2026 года. Рыночный ценник на одаренного немца равняется € 130 млн («Transfermarkt»).

За сборную Германии Мусиала провел 36 встреч (6 голов).

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