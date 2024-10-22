«Арсенал» нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ

Дата публикации: 22-10-2024

«Арсенал» хочет заполучить Брайана Мбемо. «Football Insider» пишет, что «пушкари», занимающиеся поиском футболиста в атакующую линию, рассматривают вингера «Брентфорда» в качестве одного из приоритетных вариантов. «Канонирам» импонирует универсализм футболиста, который может сыграть как на фланге, так и в центре нападения.



Ранее сообщалось об интересе к Мбемо со стороны «Ливерпуля» и других команд.



Трудовые отношения камерунца с «Брентфордом» рассчитаны до июня 2026 года. В текущем сезоне в 8 играх АПЛ Брайан отметился 6 забитыми мячами. Вингер идет вторым в гонке бомбардиров Лиги. Больше него в АПЛ забил только Холанд из «Ман Сити».



Рыночный ценник на 25-летнего камерунца составляет 40 000 000 евро («Transfermarkt»).