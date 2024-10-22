В «Ювентусе» приняли решение по будущему арендованных Калюлю и Консейсау

Дата публикации: 22-10-2024

В «Ювентусе» определились с судьбой Франсишку Консейсау и Пьера Калюлю, арендованных клубом.



Согласно информации, опубликованной в социальной сети «Х» Николо Скирой, туринцы рассчитывают оформить полноценные переходы футболистов в ближайшие месяцы. За Калюлю придется заплатить 14 млн евро + 3 млн евро бонусных выплат. Консейсау обойдется «Ювентусу» в 30 млн евро.



Права на Калюлю принадлежат «Милану», с которым защитник связан контрактом до 2027 года. В этом сезоне 24-летний француз провел за туринцев 8 игр (без результативных действий).



Контрактом Консейсау владеет «Порту». В активе 21-летнего португальца 4 встречи за «Ювентус» (2 забитых мяча, 1 ассист). Договор вингера с «Порту» истекает в 2029 году.