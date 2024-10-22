Рюдигер определился, где продолжит карьеру после «Реала»

Дата публикации: 22-10-2024

Антонио Рюдигер решил, где будет выступать по завершении карьеры в «Реале». «Relevo» пишет, что защитник хочет поиграть в Саудовской Аравии. Немца с учетом солидного контракта, который ему, вероятно, предложат, вариант с переездом в восточную страну не смущает.



При этом уходить из «Реала» летом 2025 года Рюдигер не планирует. Центрдеф не хочет уезжать до момента завершения контракта со «сливочными». Текущее соглашение немца с «галактикос» действует до середины 2026 года.



Ранее Антонио дал понять руководству мадридцев, что не бросит клуб, испытывающий проблемы в защитной линии.



В этом сезоне Рюдигер появлялся на поле в 13 матчах и отметился 1 голом. Рыночный ценник на 31-летнего защитника составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).