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Рюдигер определился, где продолжит карьеру после «Реала»

Дата публикации: 22-10-2024

Антонио Рюдигер решил, где будет выступать по завершении карьеры в «Реале». «Relevo» пишет, что защитник хочет поиграть в Саудовской Аравии. Немца с учетом солидного контракта, который ему, вероятно, предложат, вариант с переездом в восточную страну не смущает.

При этом уходить из «Реала» летом 2025 года Рюдигер не планирует. Центрдеф не хочет уезжать до момента завершения контракта со «сливочными». Текущее соглашение немца с «галактикос» действует до середины 2026 года.

Ранее Антонио дал понять руководству мадридцев, что не бросит клуб, испытывающий проблемы в защитной линии.

В этом сезоне Рюдигер появлялся на поле в 13 матчах и отметился 1 голом. Рыночный ценник на 31-летнего защитника составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).

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