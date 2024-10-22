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«Манчестер Сити» следит за звездой «Барселоны»

Дата публикации: 22-10-2024

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «TEAMtalk», пишет, что «Барселона» по-прежнему готова продать Рафинью. Бразильцем интересуются несколько клубов, в числе которых «Ман Сити». Также он привлек внимание саудовских команд.

Европейская карьера Рафиньи начиналась в Португалии, куда он переехал в 18-летнем возрасте. «Барселона» выкупила права на вингера у «Лидса» в 2022 году, заплатив за него 58 млн евро.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «сине-гранатовых» 12 встреч, в которых отличился 6 раз и отдал 8 результативных передач.

Соглашение 27-летнего игрока с «Барсой» действует до лета 2027 года. Рыночный ценник на Рафинью равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).

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