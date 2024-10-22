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«МЮ» может потерять нападающего

Дата публикации: 22-10-2024

«Calciomercato» утверждает, что Джошуа Зиркзее думает над уходом из «Манчестер Юнайтед». Нападающий планирует продолжить карьеру в Серии А, где уже играл ранее. Решение по будущему голландца примет руководство «красных дьяволов». Не исключено, что он отправится в аренду в другую команду до лета 2025 года.

Среди претендентов на Зиркзее значится «Ювентус». Тьяго Мотта, тренирующий туринцев, прекрасно знаком с потенциалом 23-летнего центрфорварда по совместной работе в «Болонье».

Трудовой договор Зиркзее с «Юнайтед» действует до 2029 года. В нынешнем сезоне в активе Джошуа 1 забитый мяч в 11 встречах за «манкунианцев».

Эксперты авторитетного интернет-ресурса «Трансфермаркт» оценивают футболиста в 50 миллионов евро.

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