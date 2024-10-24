Хави Симонс получил тяжелую травму

Дата публикации: 24-10-2024

«Лейпциг» надолго потерял Хави Симонса. Встреча с «Ливерпулем» в рамках ЛЧ для «быков» сложилась крайне неудачно. Подопечные Марко Розе уступили «мерсисайдцам» 0:1 и лишились одного из лидеров. Симонса пришлось заменить на 78-й минуте. Его место на поле занял Поульсен.



Подробности повреждения Симонса появились в «Sky Sport». Сообщается, что полузащитник травмировал связки лодыжки. Вероятность его возвращения в строй в этом году является минимальной. Более того, хавбеку может понадобиться операция.



Правами на нидерландца владеет «ПСЖ». За «РБ Лейпциг» Симонс выступает в рамках арендного соглашения, рассчитанного до лета 2025 года. В этом сезоне на счету футболиста 3 гола и 2 результативных паса в 11 встречах за «быков».