21:14 ()
Свернуть список

Хави Симонс получил тяжелую травму

Дата публикации: 24-10-2024

«Лейпциг» надолго потерял Хави Симонса. Встреча с «Ливерпулем» в рамках ЛЧ для «быков» сложилась крайне неудачно. Подопечные Марко Розе уступили «мерсисайдцам» 0:1 и лишились одного из лидеров. Симонса пришлось заменить на 78-й минуте. Его место на поле занял Поульсен.

Подробности повреждения Симонса появились в «Sky Sport». Сообщается, что полузащитник травмировал связки лодыжки. Вероятность его возвращения в строй в этом году является минимальной. Более того, хавбеку может понадобиться операция.

Правами на нидерландца владеет «ПСЖ». За «РБ Лейпциг» Симонс выступает в рамках арендного соглашения, рассчитанного до лета 2025 года. В этом сезоне на счету футболиста 3 гола и 2 результативных паса в 11 встречах за «быков».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close