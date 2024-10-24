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«Манчестер Сити» может забрать игрока у «Реала»

Дата публикации: 24-10-2024

Арда Гюлер может сменить «Реал» на «Манчестер Сити». По данным издания «Fichajes», полузащитник «сливочных» значится в шорт-листе английской команды. Руководство «горожан» видит в нем долгосрочную замену Кевина де Брейне, который может уйти из клуба в летнее межсезонье.

Также в шорт-листе «Сити» фигурируют Альберто Молейро, принадлежащий «Лас-Пальмасу», и Алекс Баэна, выступающий за «Вильярреал».

Срок действия трудового договора Гюлера с «Реалом» ограничен 2029 годом. В текущей кампании турок появлялся на поле в футболке «сливочных» в 11 встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Ориентировочный ценник на 19-летнего хавбека равняется 45 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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