«Манчестер Сити» может забрать игрока у «Реала»

Дата публикации: 24-10-2024

Арда Гюлер может сменить «Реал» на «Манчестер Сити». По данным издания «Fichajes», полузащитник «сливочных» значится в шорт-листе английской команды. Руководство «горожан» видит в нем долгосрочную замену Кевина де Брейне, который может уйти из клуба в летнее межсезонье.



Также в шорт-листе «Сити» фигурируют Альберто Молейро, принадлежащий «Лас-Пальмасу», и Алекс Баэна, выступающий за «Вильярреал».



Срок действия трудового договора Гюлера с «Реалом» ограничен 2029 годом. В текущей кампании турок появлялся на поле в футболке «сливочных» в 11 встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.



Ориентировочный ценник на 19-летнего хавбека равняется 45 млн евро (источник – Transfermarkt.de).