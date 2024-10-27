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Кварацхелия перестал быть неприкасаемым в «Наполи»

Дата публикации: 27-10-2024

Антонио Конте, являющийся тренером «Наполи», в игре 9-го тура Серии А оставил Хвичу Кварацхелию в запасе. Предпочтение было отдано Давиду Нересу, а грузинский вингер вышел на поле только на 72-й минуте. Для неаполитанцев встреча завершилась минимальной победой 1:0, которая позволила клубу набрать 22 очка и сохранить лидерство в таблице Серии А.

Антонио Конте, оставив Хвичу в запасе, показал, что футболист должен отдавать себя игре, а не думать о пролонгации соглашения и увеличении зарплаты.

«La Gazzetta dello Sport» выставила Кварацхелии за игру с «Лечче» всего 6,0 баллов. Аналогичную оценку он получил и за предыдущий матч с «Эмполи».

Всего в этом сезоне вингер провел за «партенопейцев» 11 встреч (4 гола, 2 ассиста).

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