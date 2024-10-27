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«Боруссия» Д просит € 100 млн за Байно-Гиттенса

Дата публикации: 27-10-2024

«Bild» сообщает об интересе к Джейми Байно-Гиттенсу, принадлежащему «Боруссии» (Дортмунд), со стороны «Челси», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Арсенала». Немцы не против расстаться с вингером, но в клубе дали понять претендентам на него, что хотят выручить с продажи не меньше 100 000 000 евро. Отпустить англичанина «шмели» готовы летом 2025 года.

Байно-Гиттенса дортмундцы подписали из молодежной команды «Ман Сити». За немецкий клуб футболист дебютировал в 2022 году. В текущем сезоне в активе 20-летнего англичанина 5 забитых мячей и 3 результативные передачи в 12 встречах за «Боруссию».

Трудовые отношения Байно-Гиттенса с дортмундцами истекают в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает вингера в 35 млн евро.

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