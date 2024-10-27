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Перес потерял доверие к Анчелотти и намерен ускорить приход Алонсо в «Реал»

Дата публикации: 27-10-2024

Разгромом «Реала» со счетом 0:4 завершилась встреча 11-го тура Ла Лиги, в котором мадридцам противостояла «Барселона».

«Sport» информирует, что после столь сокрушительного поражения от каталонцев у Флорентино Переса появилось много вопросов к Карло Анчелотти, возглавляющему «сливочных». Он сомневается в том, что клубу удастся достойно выступить в этом сезоне. Перес думал над целесообразностью пролонгации соглашения с итальянцем, учитывая его возраст. Однако Карло заверил, что готов работать дальше, и стороны продлили сотрудничество.

Именно Анчелотти настаивал на подписании Мбаппе, но с его приходом игра «Реала» стала менее стабильной. Президент «галактикос» попросил ускорить процесс переговоров с Хаби Алонсо, который должен будет заменить Анчелотти в следующем году.

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