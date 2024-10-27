Чилуэлл зимой может сменить «Челси» на другой клуб АПЛ

Дата публикации: 27-10-2024

Издание «Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «TEAMtalk», пишет, что в январе Бен Чилуэлл, выступающий за «Челси», может сменить команду. Защитник может стать игроком «Вест Хэма».



В текущем сезоне у Чилуэлла не так много игрового времени в составе «пенсионеров». У левого фулбека всего 1 встреча за лондонцев. Бена выпустили на один тайм в матче Кубка Английской лиги. Результативными действиями Чилуэлл не отметился. Подобная ситуация вряд ли устраивает футболиста.



Трудовой договор Чилуэлла с «Челси», за который он выступает с 2020 года, действует до середины 2027 года. Рыночный ценник на защитника составляет 22 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).