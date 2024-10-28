03:05 ()
Свернуть список

«Барселона» запланировала продление контракта с одной из главных звезд

Дата публикации: 28-10-2024

«Diario Sport», указывая в качестве источника информации «Transfer News Live», сообщает, что «Барселона» хочет пролонгировать сотрудничество с Рафиньей, который в текущем сезоне показывает невероятную игру. Руководство «сине-гранатовых» уверено, что клубу удастся договориться о переподписании контракта с бразильцем.

За каталонцев Рафинья выступает с июля 2022 года. «Барселона» выкупила права на него у «Лидса» за 58 млн евро.

В сезоне 2024/2025 на счету 27-летнего вингера 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 14 встречах.

Рыночный ценник на Рафинью составляет 60 млн евро («Transfermarkt»). Трудовой договор бразильца с «сине-гранатовыми» действует до лета 2027 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close