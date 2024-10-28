Суперклуб АПЛ готов купить Гюлера у «Реала» за 70 млн евро

Дата публикации: 28-10-2024

Арда Гюлер может уйти из «Реала», пишет «Todofichajes». Турок привлек внимание «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» проявляют предметный интерес к 19-летнему полузащитнику и готовы заплатить за него 70 000 000 евро.



«Сливочные», которые в 2023 году выкупили права на Гюлера у «Фенербахче» за 20 млн евро, не согласны на такие условия и хотят получить за футболиста не меньше 80 миллионов.



Действующий договор Арды с мадридской командой рассчитан до середины 2029 года. В этом сезоне тренерский штаб «галактикос» видит в хавбеке исключительно игрока запаса. На счету Гюлера 11 матчей за «Реал», в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.



Ценник на перспективного турка составляет € 45 млн («Transfermarkt»).