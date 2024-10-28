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«МЮ» уволил тен Хага с поста главного тренера

Дата публикации: 28-10-2024

На сайте «Манчестер Юнайтед» появилась информация о расторжении контракта с Эриком тен Хагом, ранее возглавлявшим команду.

«Выражаем благодарность Эрику за работу, проделанную им в клубе. Хотим пожелать удачи в будущем», - такими словами «манкунианцы» попрощались со специалистом.

Нидерландец возглавил «красных дьяволов» весной 2022 года. В 2023 году его подопечные одержали победу в Кубке лиги, а еще через год – в Кубке Англии. Минувшим летом «МЮ» пролонгировал трудовые отношения с тен Хагом до середины 2026 года. Однако невыразительные результаты клуба в текущем сезоне заставили руководство пойти на радикальные меры.

«Манкунианцы» после 9 туров имеют в своем активе всего 11 очков и располагаются на 14-й строчке в таблице АПЛ.

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