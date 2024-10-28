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Три топ-клуба РПЛ следят за игроком «Акрона»

Дата публикации: 28-10-2024

Опорник «Акрона» Стефан Лончар может уйти на повышение в один из грандов РПЛ, о чем сообщает телеграм-канал «Инсайды от Москвича».

Согласно источнику, 15-го номера «красно-черных» хотят заполучить «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». При этом в настоящий момент фаворитом в борьбе за подписание черногорца являются «армейцы».

Напомним, Лончар пополнил ряды тольяттинского клуба перед началом сезона, перейдя из венгерского «Дебрецена» за 75 тыс евро. С того момента хавбек поучаствовал в 13-ти матчах Премьер-лиги, в которых набрал 9 очков по системе «гол+пас» (3+6).

Эксперты «Трансфермаркт» оценивают 28-летнего футболиста в 750 000 евро. Его контракт с «Акроном» в силе до середины 2027 года.

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