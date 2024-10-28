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Названы претенденты на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 28-10-2024

«Ман Юнайтед» расторг трудовой договор с Эриком тен Хагом и теперь ищет сменщика для нидерландца.

Согласно информации, размещенной на странице Бена Джейкобса в соцсети «X», в клубе рассматривают кандидатуры Томаса Франка и Юлиана Нагельсманна. Последний в настоящий момент работает с немецкой сборной, а первый руководит «Брентфордом». Представители «Юнайтед» уже общались с ними.

Между тем в руководстве «манкунианцев» есть сторонники кандидатуры Гарета Саутгейта, прежде работавшего со сборной Англии. Однако ранее специалист заявил, что до следующего лета намерен взять паузу в тренерской карьере.

Также сообщается, что ранее представители «INEOS» контактировали с Грэмом Поттером.

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