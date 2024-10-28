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Балотелли стал футболистом «Дженоа»

Дата публикации: 28-10-2024

Итальянский центрфорвард Марио Балотелли вернулся в Серию А, где его новым клубом стал «Дженоа». Как сообщает пресс-служба «грифонов», стороны заключили договор о сотрудничестве до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что с лета 2024 года футболист находился в статусе свободного агента. В минувшей кампании он защищал цвета «Адана Демирспор». В 16 встречах турецкой Суперлиги Марио отличился 7 голами и 1 ассистом.

Ранее в своей карьере Балотелли успел поиграть более чем в десяти клубах, в том числе в «Интере», «Ман Сити», «Милане», «Ливерпуле», «Ницце» и «Марселе».

На сегодняшний день рыночная стоимость нападающего равняется 500 000 евро.

После 9 туров «Дженоа» находится на 18-й позиции в таблице чемпионата Италии (6 очков).

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