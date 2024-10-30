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СМИ: «Ливерпуль» может предпринять попытку подписать Мбаппе из «Реала»

Дата публикации: 30-10-2024

В скором времени «Реал» может расстаться с Килианом Мбаппе.

«Defensacentral» утверждает, что французу не удалось адаптироваться в клубе, где он не ощущает себя счастливым. Также форвард осознает, что ожидания, возложенные на него, пока не оправдываются. Ситуацией хочет воспользоваться «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» готовы заплатить за звездного игрока 150 млн евро.

Вместе с тем, несмотря на трудности, Мбаппе предан «Реалу».

25-летний футболист перебрался в Мадрид минувшим летом в статусе свободного агента. В сезоне 2024/2025 нападающий провел за «галактикос» 14 встреч (8 забитых мячей, 2 результативных паса).

Соглашение француза с «Реалом» действует до 2029 года. Рыночный ценник на Мбаппе составляет 180 млн евро («Transfermarkt»).

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