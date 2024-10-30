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«Палмейрас» раскрыл ответ «Арсенала» по будущему Жезуса

Дата публикации: 30-10-2024

В «Палмейрасе» отреагировали на появившиеся в прессе слухи о том, что форвард «Арсенала» Габриэль Жезус близок к возвращению в родной клуб.

«К сожалению, Жезус не будет выступать за нашу команду. Мы выходили на связь с «Арсеналом», но нам ясно дали понять, что они не рассматривают вариант с продажей Габи в январе», - приводит слова президента «зелено-белых» Лейлы Перейры «ESPN».

Жезус – выпускник академии «Палмейроса». Всего за коллектив из Сан-Паулу нападающий отыграл 83 официальных матча (29 голов / 7 результативных передач). С 2017-го бразилец представлял «Манчестер Сити», а в 2022-м перебрался в «Арсенал».

По ходу нынешней кампании 27-летний футболист принял участие в 11 матчах за «канониров» во всех соревнованиях (без результативных действий).

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