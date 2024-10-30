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«Спортинг» объявил об уходе Аморима в «МЮ»

Дата публикации: 30-10-2024

В пресс-службе «Спортинга» заявили об уходе Рубена Аморима, добавив, что специалист будет тренировать «Манчестер Юнайтед».

Португальцы оповестили английскую команду о сумме, которую необходимо будет отдать за досрочное прекращение сотрудничества с тренером. «Красным дьяволам» придется заплатить 10 млн евро, на что они уже согласились.

Ранее СМИ рассказали об условиях контракта, предложенных Амориму. Так, ресурс «Caught Offside» сообщил, что зарплата португальца, который с большой долей вероятности станет наставником «манкунианцев», составит 8 млн евро за сезон. Соглашение с ним будет рассчитано на 2 года с опцией пролонгации на 1 сезон.

Аморимом также интересовался «Ман Сити». Однако специалист отказался ждать решения по Хосепу Гвардиоле, в настоящий момент возглавляющему «горожан».

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